Пищевые добавки в диетах

Чтобы добиться быстрого и надёжного эффекта при соблюдении диеты, часто используют пищевые добавки. Сегодня фармацевтическая промышленность предлагает большое количество различных препаратов, помогающих бороться с излишним аппетитом, похудеть, улучшить состояние кожи и волос и так далее. Но эти препараты потому и называются добавками, что они используются вместе с пищей при соблюдении диеты. Ведь невозможно одновременно пытаться похудеть, ни в чём себе не отказывая, кушая всё подряд, кушая высококалорийную пищу, сласти в неограниченном количестве, копчёности, мясо и прочие вкусные вещи. Во всём нужно соблюдать меру.

Специфика БАДов

Некоторые пищевые добавки содержат молотые травы в определённых пропорциях, например, БАД на основе плодов фенхеля, кукурузного рыльца и др. компонентов. Он действует, как лёгкое мочегонное средство. Такое же действие оказывают препараты, содержащие лист сенны. Такие средства могут быть рекомендоваться врачом, а диета должна включать в себя продукты, содержащие калий и кальций, то есть молочные и кисломолочные продукты и овощи в больших количествах. Пищевые добавки помогают соблюдать диету и усиливают действие основных компонентов диетического питания.

Отдельная тема — препараты китайской медицины. Это по сути натуральные источники: растения и минералы. Разнообразный рельеф и климатические условия создают различные экосистемы с богатым природным потенциалом. Сегодня в Китае произрастают тысячи видов лекарственных растений, и многие активно применяются в терапии. Узнать подробно о китайской аптеке.

Много есть препаратов, уменьшающих аппетит. Такие таблетки жуют либо рассасывают. Их компоненты, а это в основном вытяжки из тропических кактусов или листьев коки, блокируют вкусовые рецепторы во рту, уменьшают на определённое время чувство голода. Эти компоненты почти не попадают в желудок, так как препараты применяются за полчаса до еды. Это блокаторы калорий. Применение этих препаратов в сочетании с диетой позволяет съесть за один раз значительно меньшее количество пищи, что само по себе вызывает снижение веса. А в сочетании с диетой приём таких препаратов вызывает ускоренное снижение веса и увеличение сексуальной привлекательности.

Многие пищевые добавки выпускаются в жидком или гелеобразном виде. Такие препараты усваиваются гораздо быстрее, чем таблетки и порошки. Пример такого препарата — гель алоэ с инулином, вытяжкой из топинамбура. Инулин понижает уровень сахара в крови, снижает аппетит, улучшает работу поджелудочной железы и нормализует отток желчи. Алоэ служит прекрасной витаминной и тонизирующей добавкой. Такой препарат может употребляться вместе с пищей и служит не только для похудения, но и в качестве витаминной добавки.

Многие пищевые добавки являются вытяжками из растений. Можно использовать в качестве пищевых добавок многие растения. Пример тому- плоды чернослива. Теперь кондитерская промышленность предлагает джемы из чернослива, компоты, конфеты с черносливом. Чернослив вызывает повышенную перистальтику кишечника через несколько минут, поэтому его следует употреблять в пищу в спокойной домашней обстановке, в небольших количествах и не отходить далеко от туалета, иначе возможны казусы. Такую пищевую добавку нежелательно употреблять в рабочее время. Аналогичным, но менее выраженным действием обладают плоды синей сливы. Диетическое питание при этом предназначено для усиления и закрепления эффекта похудания, диету выбирают в зависимости от достатка и состояния здоровья.

Существует много специальных препаратов, предназначенных для применения вместе со спортивным питанием. Все их объединяет то, что они содержат карнитин. Этот фермент способствует уменьшению доли жировой ткани в организме и одновременно стабилизации количества мышечной ткани. Препараты эти применяются строго дозировано, под наблюдением специалистов, желательно контролировать при их приёме состав крови. Употребление клетчатки в гранулах с витаминами обычно совмещается с овощной диетой и дополняется употреблением овощных и фруктовых смузи либо минеральных вод.

Имеется целый рад растений, обладающих блокирующим усвоение калорий действием. Примером такого растения является кавказский морозник. Препараты этого растения при приёме внутрь вызывают быструю потерю веса, поэтому действует запрет на их выпуск фармацевтической промышленностью.

Значение добавок

Отношение к БАДам всегда было неоднозначным. Особенно когда речь идёт о диете. Современные препараты очень разнообразны и достаточно эффективны. Их употребление вызвано необходимостью. С возрастом многие продукты и их составляющие элементы усваиваются всё хуже, это связано с изменением состояния зубов, желудка, кишечника, слюны, желудочного сока, состава пищеварительных ферментов, гормонального фона организма.

Пищевые добавки не являются лекарствами, их назначение – восполнять недостаток витаминов и микроэлементов, которые почти не присутствуют в современной пище или уничтожаются при термической обработке. Следует признать, что современные пищевые добавки являются незаменимой и эффективной составляющей многих диет или дополнением к ним. Конечно, они строго индивидуально воздействуют на разных людей. Что подходит одному человеку, может не подойти другому. Правильнее их называть, конечно, биологически-активными пищевыми добавками. Их употребление должно контролироваться врачом, имеются противопоказания для различных категорий населения.

К активным пищевым добавкам относятся и продукты пчеловодства – пчелиное маточное молочко, прополис, воск, мёд, перга, пыльца. Эти продукты часто используются в различных диетах. Отдельно их не принимают, только как дополнение к пище. Они нормализуют работу сердца и сосудов головного мозга, нервной системы и желудка. Они влияют на состояние гормонального баланса организма. Эти продукты сейчас являются доступными, подходят многим категориям людей, за исключением аллергиков. В мёде и продуктах пчеловодства присутствуют все необходимые аминокислоты, витамины, биостимуляторы, более 100 микроэлементов. Мёд – это продукт, который не портится тысячелетиями, и часть этих свойств он передаёт людям, которые употребляют его в пищу. Он помогает им сохранить здоровье и продлить период активной жизни.

Конечно, пищевые добавки не решают всех проблем при борьбе с лишним весом и хроническими заболеваниями. Но их приём позволяет максимально ускорить процесс потери веса, процесс выздоровления.